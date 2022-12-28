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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:30

Минприрода и владелец погибшей рыси будут привлечены к ответственности

Прокуратура провела проверку
Источник:kp.ru
Минприрода и владелец погибшей рыси будут привлечены к ответственности

Минприрода и владелец погибшей рыси будут привлечены к ответственности

18 декабря 2022 года сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области обездвижили и отловили рысь в подъезде многоквартирного дома, хотя не имели на это полномочий.

Также, не проведя надлежащего осмотра и не приняв необходимые меры, выпустили животное в естественную среду обитания.

В связи с этим, природоохранная прокуратура вынесла руководителям министерства и комитету ветеринарии Тульской области представления.

В данный момент решается вопрос о привлечении хозяина рыси к ответственности за пользование объектами животного мира без разрешения.