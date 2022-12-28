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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 12:07

В Тульской области сотрудники полиции арестовали мужчину за кражу предметов из квартиры соседки

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Тульской области сотрудники полиции арестовали мужчину за кражу предметов из квартиры соседки

В Тульской области сотрудники полиции арестовали мужчину за кражу предметов из квартиры соседки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23-летняя женщина, проживающая в Алексине, обратилась в полицию с заявлением. Из её квартиры украли телевизор, смарт-часы и 2 ноутбука.

Спустя некоторое время полиции удалось поймать преступника. Им оказался 44-летний сосед потерпевшей. Мужчина полностью признал свою вину. Данный предметы были изъяты и возвращены законному владельцу.

В отношении злоумышленника сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.