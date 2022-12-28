В Тульской области сотрудники полиции арестовали мужчину за кражу предметов из квартиры соседки
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
23-летняя женщина, проживающая в Алексине, обратилась в полицию с заявлением. Из её квартиры украли телевизор, смарт-часы и 2 ноутбука.
Спустя некоторое время полиции удалось поймать преступника. Им оказался 44-летний сосед потерпевшей. Мужчина полностью признал свою вину. Данный предметы были изъяты и возвращены законному владельцу.
В отношении злоумышленника сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.