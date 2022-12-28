В Тульском экзотариуме пройдет выставка «Секреты тропиков»

31 декабря 2022 года в Тульском экзотариуме откроется выставка «Секреты тропиков». На ней вы сможете увидеть обитателей Африки, Мадагаскара, Юго-Восточной Азии, Австралии, Центральной и Южной Америки, а именно: ядовитые клопы-хищнецы, священные древолазы и мангровая змея.

Также будут представлены тараканы архимандриты, африканский древесный богомол и винные узкороты. На животных можно будет не только посмотреть, но и узнать о них интересную информацию.

Выставка продлится до 8 января 2023 года.

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