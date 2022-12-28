Жительницу Тулы посадили на 7,5 лет за убийство соседки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 июля 2022 года женщина, проживающая в квартале Малые Гончары г. Тулы, распивала спиртные напитки вместе со своей соседкой по комнате в общежитие. Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница нанесла сидящей на диване женщине удар ногой по голове, а затем несколько ударов руками в область головы и шеи. Пострадавшую доставили в больницу, но спустя несколько дней она скончалась от полученных травм.

Суд приговорил подсудимую к 7 годам и 6 месяцем лишения свободы в исправительной колонии общего режима.