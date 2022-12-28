В Туле обнаружили опасную партию китайского чая с пестицидами

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в одном из магазинов в Туле обнаружили китайский чай с пестицидами.

Всего было найдено три партии небезопасного напитка. Вот весь список:

- чай зеленый китайский «Молочный Улун», промышленная упаковка по 100 г, дата изготовления 8 января 2022 года, изготовитель HU NAN KING TEA LIMITED COMPANY (Китай, Jinzhou Town, Ningxiang County, Chnggsha City Hunan);

- чай байховый китайский листовой т. м. «Небесный аромат» зеленый чай, промышленная упаковка по 100 г, дата изготовления 2022 год, изготовитель Чжецзунская чайная компания (Китай, г. Ханьчжоу, ул. Ти Юй Чан Лу, д. 218);

- чай черный китайский крупнолистовой «Дянь Хун», промышленная упаковка по 100 г, дата изготовления 1 июля 2022 года, изготовитель HU NAN KING TEA LIMITED COMPANY (Китай, Jinzhou Town, Ningxiang County, Chnggsha City Hunan).

Роспотребнадзор рекомендует жителям Тулы не употреблять указанные продукты в пищу.