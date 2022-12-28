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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:58

На территории Тульской области пройдет профилактическое мероприятие "Каршеринг"

Проводится оно будет в новогодние и праздничные дни
Источник:kp.ru
На территории Тульской области пройдет профилактическое мероприятие "Каршеринг"

На территории Тульской области пройдет профилактическое мероприятие "Каршеринг"

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 2022 год в Тульской области было зарегистрировано свыше 160 аварийных ситуаций с участием арендованных автомобилей. В них погибло 2 человека, 20 получили травмы, 3 из которых несовершеннолетние. Также, 8 ДТП произошли с участием пьяных водителей.

В связи с этим, в период новогодних праздников, сотрудники Госавтоинспекции совместно с поимкой нетрезвых водителей будут проверять людей, использующих каршеринг.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверят у водителей наличие документов и проведут с ними профилактические беседы.