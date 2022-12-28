28 декабря в Туле без воды остались жители многих домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, воды не будет с 10:00 до окончания работ на ул. Терешковой д.д. 3, 5, 7, 4, 6; ул. Маяковского д. 31; ул. Пушкина д.д. 2, 4, 6, 8; ул. Стадионная д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Механизаторов д.д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Октябрьская д.д. 1, 3, 5, 7; ул. Совхозная д. 2; Ленина д.д. 1, 9а, 13, 3а, 5, 7, 9, 3, 12; ч/сектор: ул.ул. Маяковского, Пушкина, Колхозная, Октябрьская, пер. Зеленый, ул. Первомайская. Отключение связано с производством ремонтных работ в пос. Ленинский арт. скважина ул. Пушкина.

По окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.