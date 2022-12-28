На трассе «Алексин - Тула» в столкновении с микроавтобусом пострадали 4 человека Фото: материалы пресс-служб

27 декабря в 19:40 на 32 км автодороги «Алексин-Тула» произошло ДТП с участием Opel Astra и Mercedes Sprinter, который перевозил сотрудников одного из местных логистических предприятий.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира Mercedes Sprinter. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.