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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 6:43

На трассе «Алексин - Тула» в столкновении с микроавтобусом пострадали 4 человека

ДТП произошло в темное время суток
Игорь КОПЫТОВ
На трассе «Алексин - Тула» в столкновении с микроавтобусом пострадали 4 человека

На трассе «Алексин - Тула» в столкновении с микроавтобусом пострадали 4 человека

Фото: материалы пресс-служб

27 декабря в 19:40 на 32 км автодороги «Алексин-Тула» произошло ДТП с участием Opel Astra и Mercedes Sprinter, который перевозил сотрудников одного из местных логистических предприятий.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира Mercedes Sprinter. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.