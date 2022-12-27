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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 13:31

В Туле силовики задержали двух нарушителей, занимавшихся изготовлением документов для иностранцев

При этом один из злоумышленников тоже принадлежал к их числу
Игорь КОПЫТОВ
В Туле силовики задержали двух нарушителей, занимавшихся изготовлением документов для иностранцев

В Туле силовики задержали двух нарушителей, занимавшихся изготовлением документов для иностранцев

Фото: соцсети

Преступники - этнический азербайджанец и гражданин Республики Узбекистан - обзавелись фальшивыми печатями и бланками и поставили на поток изготовление «левых» документов для иностранцев. Через руки предприимчивых нарушителей прошел не один десяток иммигрантов.

Полицейские изъяли орудия преступления. Часть орудий преступления злоумышленники попытались спрятать под обшивкой автомобиля.

Мужчин задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.