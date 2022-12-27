Президент России отметил заслуги туляков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу трое жителей региона удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: заместитель главного инженера АО «Тулачермет» Александр Санкин, заместитель министра - директор департамента строительства министерства строительства Тульской области Антон Бунин, директор Государственного учреждения капитального строительства «ТулоблУКС» Владимир Майстренко.

Кроме того, заместитель директора государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» Ирина Кирюхина стала заслуженным работником культуры РФ.