Два проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства Фото: материалы пресс-служб

В этом году на конкурс было направлено 194 заявки со всей России. Два проекта от Тульской области - благоустройство березовой рощи в Новомосковске и центра города Ясногорска — вошли в число победителей.

Проект «Береста. Благоустройство березовой рощи» в Новомосковске получит федеральный грант на 106 млн рублей. В самом центре города благоустроят зеленый уголок на площади в 6,5 гектаров с современным, функциональным пространством. Территория будет поделена на четыре зоны: музыкальную, детскую, для выгула животных, а в центре архитектурной доминантой станет уже известная горожанам водонапорная башня.

На проект «Луч развития» города Ясногорска будет выделено 80 млн рублей из федеральных средств для создания в центре города единого пространства для отдыха и массовых мероприятий. Благодаря победе в конкурсе будут проведены работы на площади Ленина. Там появятся событийная зона, фотозона с фонтаном, зеленая зона, детская площадка. Также продолжится благоустройство аллеи, которая соединяет площадь Ленина с детской школой искусств.

Работы будут проводиться в течение 2023 года.