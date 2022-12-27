В результате ДТП в Тульской области пострадало два человека Фото: материалы пресс-служб

26 декабря на 261-ом километре автодороги М-2 «Крым» Плавского района 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 211540», двигался по неравнозначной дороге и не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ 211540. Мужчину-пассажира госпитализировали в больницу с различными травмами, а водителя отпустили после оказания медицинской помощи.