С 1 февраля 2023 года плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами вносится непосредственно ООО «Хартия»

С 01.02.2023 на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно ООО «Хартия» (далее – Региональный оператор). Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории Потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющей компанией ООО «УК Стимул71» действует до 31.01.2023 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.02.2023 заключенный договор с управляющей компанией ООО «УК Стимул71» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и Региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 01.02.2023 договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и Региональным оператором является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам, просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу: г. Тула, улица Лейтейзена, дом 12 «Б». Контактный телефон: 8 (4872) 25-14-98.