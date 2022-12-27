Тульским военнослужащим отправили новогодние подарки, теплые вещи и продукты

27 декабря тульским военнослужащим в зону СВО направили несколько грузовиков с теплыми вещами, продуктами , питьевой водой и средствами личной гигиены. Помимо этого они получат генераторы, квадрокоптеры и другое специальное оборудование. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Также, в преддверии Нового года бойцы получили праздничные подарки, детские письма и рисунки.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.