Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 8:04

В Тульской области задержали мигранта, который убил своего соседа по квартире

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления
Источник:kp.ru
В Тульской области задержали мигранта, который убил своего соседа по квартире

В Тульской области задержали мигранта, который убил своего соседа по квартире

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 декабря 2022 года мужчина, проживающий в пос. Центральный, распивал спиртные напитки вместе со своим соседом по квартире. В один момент между ними произошла ссора, в ходе которой мигрант ударил пострадавшего несколько раз в область головы и лица. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления: смыл кровь с тела жертвы, предметов мебели, застирал свою одежды. А после обратился в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении в своей съемной квартире мертвого соседа. Мужчина отрицал свою причастность к этому и говорил, что видел своего сотоварища в компании иных лиц.

В ходе расследования следователям удалось выяснить, что мигрант все таки причастен к убийству мужчины. После, злоумышленник полностью признал свою вину.

В данный момент обвиняемый задержан. Продолжается расследование уголовного дела.