В Тульской области задержали мигранта, который убил своего соседа по квартире Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 декабря 2022 года мужчина, проживающий в пос. Центральный, распивал спиртные напитки вместе со своим соседом по квартире. В один момент между ними произошла ссора, в ходе которой мигрант ударил пострадавшего несколько раз в область головы и лица. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления: смыл кровь с тела жертвы, предметов мебели, застирал свою одежды. А после обратился в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении в своей съемной квартире мертвого соседа. Мужчина отрицал свою причастность к этому и говорил, что видел своего сотоварища в компании иных лиц.

В ходе расследования следователям удалось выяснить, что мигрант все таки причастен к убийству мужчины. После, злоумышленник полностью признал свою вину.

В данный момент обвиняемый задержан. Продолжается расследование уголовного дела.