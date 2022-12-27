Смерть пенсионерки на улице Кутузова в Туле не связана с падением на тротуаре Фото: соцсети

24 декабря на тротуаре возле дома № 27 на улице Кутузова в Туле 70-летняя женщина на глазах очевидцев поскользнулась и упала. Впрочем, некоторые утверждали, что сначало ей стало плохо, и лишь потом она упала. Приехавшая на место скорая помощь уже ничем не могла помочь пенсионерке — та скончалась.

Прокуратура и следком организовали проверки по данному факту.

Результаты судебно-медицинского исследования позволили сделать вывод о том, что наступление смерти не связано с падением. Предположительно, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.

Окончательные итоги проверок по инциденту будут оглашены позже.