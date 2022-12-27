45 тысяч рублей за дискредитацию российских военных заплатит «гражданка СССР» из Алексина Тульской области Фото: соцсети

По данным пресс-службы регионального Управления Судебного департамента, было установлено, что 20 октября гражданка со своего сотового телефона разместила в соцсети информацию, подрывающую доверие к проведению специальной военной операции на Донбассе.

23 декабря она была признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Алексинским межрайонным судом и получила наказание в виде штрафа размером 45 тысяч рублей.

Кстати, женщина не впервые становится героиней новостей. Ранее она уже отказывалась надевать маску в здании суда, заявляла, что является гражданкой СССР и законы Российской Федерации не признает.

Постановление суда не вступило в законную силу.