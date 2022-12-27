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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:29

45 тысяч рублей за дискредитацию российских военных заплатит «гражданка СССР» из Алексина Тульской области

Женщина разместила компрометирующую информацию у себя на странице в соцсети
Игорь КОПЫТОВ
45 тысяч рублей за дискредитацию российских военных заплатит «гражданка СССР» из Алексина Тульской области

45 тысяч рублей за дискредитацию российских военных заплатит «гражданка СССР» из Алексина Тульской области

Фото: соцсети

По данным пресс-службы регионального Управления Судебного департамента, было установлено, что 20 октября гражданка со своего сотового телефона разместила в соцсети информацию, подрывающую доверие к проведению специальной военной операции на Донбассе.

23 декабря она была признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Алексинским межрайонным судом и получила наказание в виде штрафа размером 45 тысяч рублей.

Кстати, женщина не впервые становится героиней новостей. Ранее она уже отказывалась надевать маску в здании суда, заявляла, что является гражданкой СССР и законы Российской Федерации не признает.

Постановление суда не вступило в законную силу.