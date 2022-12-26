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НовостиЗвезды26 декабря 2022 14:36

Туляк Алексей Гольтиков стал обладателем Гран-при конкурса "Творческие люди России"

Конкурс проводится Министерством культуры Российской Федерации
Игорь КОПЫТОВ
Туляк Алексей Гольтиков стал обладателем Гран-при конкурса "Творческие люди России"

Туляк Алексей Гольтиков стал обладателем Гран-при конкурса "Творческие люди России"

Фото: материалы пресс-служб

Учащийся тульской детской школы искусств № 6 стал обладателем Гран-при I Всероссийском конкурсе исполнительского искусства «Творческие люди России». Председателем жюри выступил декан факультета народных инструментов, доцент кафедры баян и аккордеона РАМ имени Гнесиных Александр Селиванов.

Алексей Гольтиков - восьмиклассник предпрофессиональной программы "Народные инструменты", обладатель звания "Юное дарование города-героя Тулы-2021".