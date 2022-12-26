В Тульский музей изобразительных искусств возвращается полотно, которое было на реставрации 15 лет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2007 году из фондов Тульского музея изобразительных искусств во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря была передана на реставрацию картина неизвестного художника итальянской школы рубежа XVII-XVIII веков «Пир Валтасара». Большое полотно размером 168 на 230 см было в очень плохой сохранности. Снятое с подрамника, оно хранилось в рулоне. Реставрация оказалась очень длительной, поскольку в 2011 году в мастерских ВХНРЦ произошел пожар, в результате которого пострадало и наше произведение.

27 декабря «Пир Валтасара», наконец, возвращается в Тульский музей изобразительных искусств. И это станет большим событием для музея, поскольку, пожалуй, это самая длительная реставрация в истории музея. Со временем для полотна будет заказана рама, и тогда произведение станет одним из интереснейших экспонатов западноевропейского искусства Тульского музея изобразительных искусств.