13 539 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Тульской области зарегистрировано 13 539 случаев гриппа и ОРВИ за неделю . Это выше эпидпорога более на 67%, но меньше предыдущей неделе на 36%.

С 19 по 25 декабря вирусы гриппа подтверждены у 62 заболевших: грипп А H1N1 (свиной грипп) подтвержден у 61 человека, у 1 человека — грипп А + грипп В.

Также, в Тульской области частично приостановлена работа 20 группах в 12 детских садах, в 204 классах в 63 школах, а также в 7 группах в 3 профессиональных образовательных организаций.

Помимо этого, временно прекратили свою работу один детский сад в Туле и одна школа в Белевском районе.