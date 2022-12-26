«Ростелеком» установил видеоконтроль на губернском катке в Туле

Как и прежде, специалисты компании установили шесть видеокамер вокруг ледовой арены и еще пять – в раздевалке и пункте проката. Кроме того, для сотрудников компании «Ледовый сервис» провайдер предоставил интернет-канал на скорости до 100 Мб/с.

Видеонаблюдение позволило повысить безопасность объекта, а также организовать трансляцию на сайте катка. Благодаря этому гости и жители города в режиме онлайн могут оценивать загруженность льда, следить за его очисткой и заливкой, а также смотреть хоккейные матчи и выступления фигуристов.

Юлия Федосеева, директор фонда развития Тульской области «Перспектива»:

«Губернский каток стал точкой притяжения для многих туляков и гостей региона. За пять лет его посетили 270 тысяч любителей катания на коньках. Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина все желающие могут провести время весело и активно в историческом центре Тулы».

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с областным правительством мы продолжаем развивать региональную комплексную информационную систему видеонаблюдения. Только за прошедшие два года наши специалисты подключили свыше 1000 видеокамер. Большинство устройств оснащено сервисом видеоаналитики, что позволяет распознавать объекты, определять пол и возраст людей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Внедрение цифровых продуктов “Ростелекома” существенно повышает уровень безопасности и способствует созданию комфортных условий для жизни туляков».

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга может быть внедрена на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Система сигнализирует о нештатных ситуациях, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории. Всю необходимую информацию о сервисе можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.