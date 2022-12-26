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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 13:05

Житель Тульской области заключен под стражу за убийство собутыльника

Местонахождение убийцы смогли установить менее чем за 2 часа
Источник:kp.ru
Житель Тульской области заключен под стражу за убийство собутыльника

Житель Тульской области заключен под стражу за убийство собутыльника

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 декабря 2022 года мужчина, проживающий в Плавске, распивал спиртные напитки со своим другом. В один момент между мужчина произошла ссора, в которой злоумышленник взял кухонный нож и нанес пострадавшему удар в область груди. После мужчина взял орудие убийства и скрылся с места происшествия.

Спустя два часа следователям и сотрудникам вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии удалось установить личность и местонахождение убийцы. Его задержали на окраине города.

Мужчину заключили под стражу. В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.