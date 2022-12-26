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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:45

В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения

В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Перечень продукции, которая необходима для обеспечения импортозамещения в условиях санкций, позволит предпринимателям, решившимся ее производить, получить дополнительные преференции. Например, таким компаниям предоставят земельные участки (находящиеся в государственной и муниципальной собственности) без проведения торгов.

Список включает в себя 17 пунктов — от бумаги до компьютерного оборудования.

В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения

В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения