В Тульской области установлен список продукции для импортозамещения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Перечень продукции, которая необходима для обеспечения импортозамещения в условиях санкций, позволит предпринимателям, решившимся ее производить, получить дополнительные преференции. Например, таким компаниям предоставят земельные участки (находящиеся в государственной и муниципальной собственности) без проведения торгов.

Список включает в себя 17 пунктов — от бумаги до компьютерного оборудования.