В Тульской области при прокуратуре заработала круглосуточная горячая линия по отоплению. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Теперь жители Тульской области могут сообщить о ненадлежащем предоставлении услуги по отоплению на созданную в прокуратуре горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан в сфере теплоснабжения и энергообеспечения ежедневно в рабочее время по телефону 8 (4872) 36-43-07.

Письменные обращения в городские, районные и межрайонные прокуратуры сообщить о нарушениях в указанной сфере можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, через интернет-приемную на сайте прокуратуры Тульской области, на выделенный адрес электронной почты otoplenie@71.mailop.ru. В письменном обращении необходимо указать ФИО, адрес проживания, контактный телефон, обслуживающую управляющую организацию и суть проблемы.