Мошенники похитили у жителей Тульской области 1 миллион 68 тысяч 425 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 69-летняя жительница Тулы лишилась 426 тысяч 725 рублей и 48-летняя женщина из Киреевска - 92 тысяч 700 рублей.

Также, 67-летний мужчина, проживающий в Суворове, обратился в полицию, после того как был обманут мошенником. По его словам, злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной компании, позвонил ему с неизвестного номера и предложил мужчине инвестировать свои деньги в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Потерпевший, недолго думая, перевел мошеннику 542 тысячи рублей.

Жительница Щекино хотел приобрести в интернете инвалидное кресло, но наткнулся на сайт принадлежащий мошенникам. После оплаты заказа, пострадавшей перестали отвечать на сообщения, а товар так и не был доставлен. В итоге женщина потеряла 7 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.