22 человека задержали на дорогах Тульской области в рамках акции «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Госавтоинспекторы привлекли 7 водителей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - за управление в нетрезвом виде.

Еще 9 водителей оштрафованы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также, 1 человек управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения без прав - часть 3 статьи 12.28 КоАП РФ.

Находились за рулем автомобиля, заведомо лишенным права управления транспортными средствами и отказались от прохождения медицинского освидетельствования — 3 человека. В их адрес составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.6 КоАП РФ.

В отношении 2 водителей собраны материалы проверки за рецидив действий - предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1.5 до 2 лет.