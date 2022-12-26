Экс-министр образования Тульской области Шевелева возглавила одно из управлений в ТГПУ им. Л.Н. Толстого Фото: Игорь КОПЫТОВ

Бывший министр образования Тульской области Алевтина Шевелева возглавила управление по сотрудничеству с образовательными организациями в департаменте образовательной деятельности вуза.

Для Шевелевой это «родной» университет, она закончила его по специальности «Немецкий и английский языки». Потом работала методистом кафедры научных основ управления образованием в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. В 2010-13 годах возглавляла Центр сопровождения государственной аккредитации и контроля качества образования. В 2013 году стала директором департамента образования Тульской области. В 2018 году — региональным министром образования, пост которого покинула в октябре 2022 года.