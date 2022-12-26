В Тульской области изменится график доставки мер соцподдержки на новогодних праздниках Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выплаты за декабрь проведут 28 декабря вместо 3 января 2023 года.

Далее они будут доставляться Почтой России с 3 января по утвержденному графику:

отделения, работающие по 3-х дневному графику: 3 января – 5-7 января; 5 января – 8-9 января; с 10 января – по утвержденному графику;

отделения, работающие по 5-дневному графику со вторника по субботу: 4 января – 5-6 января; 5 января – 7-8 января; 6 января – 9 января;

отделения с 6-дневным графиком: 4 января – 5-6 января; 5 января – 7 января; 6 января – 8 января; с 9 января – по утвержденному графику.

Выплаты за январь 2023 года будут производиться и доставляться в обычном порядке – в феврале.