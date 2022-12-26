Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды26 декабря 2022 7:45

В Туле прошел традиционный забег Дедов Морозов

В нем приняли участие почти 750 человек
Игорь КОПЫТОВ
В Туле прошел традиционный забег Дедов Морозов

В Туле прошел традиционный забег Дедов Морозов

Фото: материалы пресс-служб

В Центральном парке Тулы прошел традиционный забег Дедов Морозов. Из-за ледяного дождя, который шел несколько дней подряд, приняли решение поменять конфигурацию трассы: забег на 10 км провели в 2 круга по трассе 5 км. Для детей были предусмотрены две дистанции в 400 или 700 метров.

На старт вышли спортсмены и любители от 4 до 70 лет не только из нашего региона, но и из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Орловской, Смоленской областей и Москвы.

На финише все, независимо от результата, получили праздничные медали и подарки.