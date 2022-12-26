В Туле прошел традиционный забег Дедов Морозов Фото: материалы пресс-служб

В Центральном парке Тулы прошел традиционный забег Дедов Морозов. Из-за ледяного дождя, который шел несколько дней подряд, приняли решение поменять конфигурацию трассы: забег на 10 км провели в 2 круга по трассе 5 км. Для детей были предусмотрены две дистанции в 400 или 700 метров.

На старт вышли спортсмены и любители от 4 до 70 лет не только из нашего региона, но и из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Орловской, Смоленской областей и Москвы.

На финише все, независимо от результата, получили праздничные медали и подарки.