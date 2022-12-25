В Тульской области 26 декабря откроется первый в регионе Центр общения старшего поколения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Центр общения старшего поколения создается в рамках пилотного проекта по организации досуга представителей старшего поколения на базе территориальных подразделений Пенсионного фонда.

Открытие Центра предоставит пожилым людям дополнительные возможности для самореализации и создаст комфортные условия для их взаимодействия. В распоряжении посетителей будут компьютерный класс, лекционный зал, мини-библиотека и комната отдыха. Здесь будут проводиться занятия по компьютерной грамотности, мастер-классы, турниры по настольным играм, встречи с интересными людьми и другие мероприятия.

Посещать Центр общения старшего поколения смогут все желающие.