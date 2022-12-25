Тулячка воровала духи из парфюмерных магазинов в центре города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратилась управляющая сети парфюмерных магазинов, сообщившая, что из торгового зала на улице Советской, 47 была украдена туалетная вода.

С помощью камер видеонаблюдения была установлена подозреваемая – безработная и ранее судимая 55-летняя жительница Пролетарского округа. Её задержали и женщина призналась, что ранее, буквально за 3 часа до этого она совершила еще одну кражу в парфюмерном магазине на проспекте Ленина, 17, а в ноябре - в магазине на улице Советской.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.