Очередное метеопредупреждение из-за гололедицы объявлено в Туле О Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 24 на 25 декабря ожидается сильная гололедица.

МЧС России рекомендует водителям быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения! Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.