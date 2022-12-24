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НовостиОбщество24 декабря 2022 14:52

Очередное метеопредупреждение из-за гололедицы объявлено в Туле

Ожидается, что к ночи похолодание составит более чем на 5°С.
Игорь КОПЫТОВ
Очередное метеопредупреждение из-за гололедицы объявлено в Туле О

Очередное метеопредупреждение из-за гололедицы объявлено в Туле О

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 24 на 25 декабря ожидается сильная гололедица.

МЧС России рекомендует водителям быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения! Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.