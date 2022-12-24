Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 13:40

В одном из ночных клубов Тулы полицейские выявили нетрезвых подростков

По итогам мероприятий были составлены административные протоколы
Игорь КОПЫТОВ
В одном из ночных клубов Тулы полицейские выявили нетрезвых подростков

В одном из ночных клубов Тулы полицейские выявили нетрезвых подростков

Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 23 на 24 декабря сотрудниками тульской полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» был проведен рейд в ночном клубе по улице Ф. Энгельса.

В результате были выявлены два молодых человека, не достигших 18-летнего возраста в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции для установления личности. А еще два посетителя клуба оказали неповиновение законным требованиям сотрудников – на них тоже были составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.