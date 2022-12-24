Коронавирус в Тульской области: 21 новый случай заболевания за последние сутки на 24 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 24 декабря, 31 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 986 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 187 902 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 353 жителя региона.