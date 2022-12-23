В Тульской области избрана мера пресечения мужчине и женщине, избивших и ограбивших пожилую женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2022 года в квартиру к 75-летней пожилой женщине проникли неизвестные мужчина и женщина, которые избили пострадавшую и связали её скотчем, а после перерезали телефонный провод и, украв 47,5 тысяч рублей, скрылись с места преступления.

В Москве удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 32-летний мужчина из Курской области и 49-летняя женщина из Липецкой области. В отделении полиции они сознались в содеянном.

В данный момент, преступники заключены под стражу до 13 февраля 2023 года включительно. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.