Два года условного срока получил житель Щекина Тульской области за призывы к экстремизму Фото: соцсети

30-летний житель города Щекино Тульской области за публичные призывы к экстремистской деятельности со страницы своего аккаунта в социальной сети. За этим и был пойман.

Призывы его касались насильственного свержения представителей власти. Таким образом молодой человек хотел, по его мнению, добиться социальной справедливости.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривала наказание за подобное в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Но за полное раскаяние и оказание помощи следствию, мужчина отделался «условкой» на два года, плюс запретом на администрирование интернет ресурсов в течение 3 лет.