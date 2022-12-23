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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:20

Два года условного срока получил житель Щекина Тульской области за призывы к экстремизму

На днях результаты расследованного уголовного дела изучил суд
Игорь КОПЫТОВ
Два года условного срока получил житель Щекина Тульской области за призывы к экстремизму

Два года условного срока получил житель Щекина Тульской области за призывы к экстремизму

Фото: соцсети

30-летний житель города Щекино Тульской области за публичные призывы к экстремистской деятельности со страницы своего аккаунта в социальной сети. За этим и был пойман.

Призывы его касались насильственного свержения представителей власти. Таким образом молодой человек хотел, по его мнению, добиться социальной справедливости.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривала наказание за подобное в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Но за полное раскаяние и оказание помощи следствию, мужчина отделался «условкой» на два года, плюс запретом на администрирование интернет ресурсов в течение 3 лет.