План развития туристской территории «Кондуки» в Тульской области получил одобрение на федеральном уровне. Фото: Константин ТОЛОКОННИКОВ.

Реализация представленных проектов должна позволить создать в Краснодарском крае и Тульской области более 1,5 тысяч комфортных номеров и свыше 2 тысяч новых рабочих мест. За счет этого увеличится и турпоток. По предварительным расчетам, к 2030 году количество туристов, посещающих “Абрау-Дюрсо”, вырастет с 500 тысяч до 1 миллиона человек, а “Кондуки” – с 150 до 570 тысяч человек.

Напомним, что на природной территории «Романцевские горы» предполагается создать круглогодичный экокурорт на площади 1050 га с гостиницами почти на тысячу номеров, а также развлекательными объектами и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта.