В Тульской области перед судом предстанут организаторы азартных игр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля 2022 года 4 соучастника разработали план для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Их клуб находился в нежилом доме рядом с продуктовым рынком. Попасть данное заведение можно было по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров смс-рассылке, либо по приглашению другого игрока.

Всего было проведено 6 обысков, в результате которых было изъято множество предметов, таких как: мобильные телефоны, пластиковые карты, игорное оборудование, а также иные предметы и документы.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двое обвиняемых помещены под домашний арест.