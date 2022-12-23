В Новомосковске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Сотрудники Госавтоинспекции проверили легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств.
Вот все результаты проверки:
- 3 водителя – за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции;
- 2 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без тахографа;
- 2 водителя - за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- 1 водитель – за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.