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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:20

В Новомосковске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»

8 водителей общественного транспорта привлечены к административной ответственности
Источник:kp.ru
В Новомосковске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»

В Новомосковске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции проверили легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств.

Вот все результаты проверки:

- 3 водителя – за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции;

- 2 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без тахографа;

- 2 водителя - за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- 1 водитель – за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.