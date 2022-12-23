На 3 года и 2 месяца посадили мужчину, угнавшего автомобиль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 июня 2022 года 19-летний молодой человек, проживающий в п. Куркино, угнал автомобиль Toyota RAV 4. В момент преступления, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также, мужчина обманом заставил своего 27-летнего знакомого прокатиться с ним на машине. В один момент злоумышленник не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево. В результате аварии пострадал пассажир Toyota. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

Мужчину приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также применили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.