Жительницу Тульской области осудили за неоднократные кражи и незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже ранее судимая за кражу 22-летняя жительница Плавска 27 мая 2022 года похитила у своей знакомой ювелирные украшения общей стоимостью более 30 тысяч рублей, которые сдала в ломбард. На вырученные денежные средства она на следующий день приобрела наркотики, которые хранила при себе до момента изъятия сотрудниками полиции.

Но на этом не остановилась и месяцем позже, 27-28 июня, плавчанка похитила из квартиры знакомого банковскую карту, с которой, зная пин-код, сняла 80 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину по п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ к 2 годам и 7 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.