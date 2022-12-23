В Туле осудят мужчину, убившего собутыльника в пьяной ссоре Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 11 октября 39-летний потерпевший совместно с проживавшим с ним в комнате общежития 36-летним знакомым выпивали. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту удар ножом в живот. От полученных ранений тот скончался на месте.

Убийца задержан, вину свою признал, и теперь уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в Привокзальный районный суд Тулы.