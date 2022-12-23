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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 9:19

В школьной столовой Тульской области нашли тараканов

Прокуратура провела проверку
Источник:kp.ru
В школьной столовой Тульской области нашли тараканов

В школьной столовой Тульской области нашли тараканов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В результате проверки прокуратурой Тепло-Огаревского района Тульской области, в общеобразовательных организациях МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое», МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое им. кавалера ордена Красной Звезды К.Н. Емельянова», МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Алексеевская СОШ», МКОУ «Садоводческая НОШ», МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ» и МКОУ «Покровская СОШ» было выявлено множество нарушений, таких как:

- посуда с механическими повреждениями;

- отсутствие приборов контроля влажности и температурного режима;

- не велась регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании;

- хранение личных вещей в столовой и пищеблоке.

Прокуратура вынесла директорам школ представления, в ходе которого должны быть устранены все нарушения. Ситуация находится под полным контролем.

Также, в одной из столовых были обнаружены тараканы. В отношении рабочего этого помещения возбуждено дело об административном правонарушении.