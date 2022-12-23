Тульские оперативники задержали подозреваемых в избиении и грабеже пенсионеров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Поймать двух преступников-гастролеров, орудовавших в Ефремовском и Киреевском районах Тульской области удалось в Москве. Ими оказались ранее неоднократно судимые за тяжкие преступления, нигде не работающие 49-летняя жительница Липецкой области и 32-летний житель Курской области.

Установлено, что первое нападение произошло 12 декабря в селе Мечнянка Ефремовского района. Около 10 часов вечера злоумышленники разбили окно и влезли внутрь частного дома, где избили 75-летнюю хозяйку, забрав у нее 47,5 тысяч рублей и скрылись.

Следом, 15 декабря, аналогичное нападение произошло в деревне Большие Калмыки Киреевского района. Однако, 72-летний мужчина смог дать отпор преступникам, даже будучи раненым. Тогда преступники сбежали.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых и их местонахождение в столице на съемной квартире. Для совершения преступлений они приезжали в Тульскую область на такси.

Задержанные признались в содеянном. В настоящее время по вышеуказанным фактам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.