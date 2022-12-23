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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:11

В Тульской области утвердили размер допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 2023 году

Соответствующий документ подписан губернатором
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области утвердили размер допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 2023 году

В Тульской области утвердили размер допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 2023 году

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, при среднедушевом месячном доходе семьи или одинокого человека в размере 7000 рублей и менее, размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на жилищно-коммунальные услуги составит 10%. Если доход укладывается в диапазон от семи до 8,5 тысяч рублей, допустимая доля расходов составит 15%, а если доход превышает 8,5 тысяч рублей — 22%.

Исходя из этих показателей в 2023 году и будет рассчитываться размер субсидии, положенной категории таких граждан.