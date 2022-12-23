В Новомосковске Тульской области открыли Дворец бракосочетания и правосудия Фото: материалы пресс-служб

Он разместился в здании бывшего кинотеатра «Победа». Открытие было приурочено к к 105-летию образования органов ЗАГС и 20-летию становления мировой юстиции.

В новом ЗАГСе есть просторный зал торжественной регистрации и три холла для молодоженов и гостей, кабинет психологической поддержки граждан для урегулирования семейных конфликтов.

На втором этаже созданы условия для работы мировых судей - шесть залов заседаний - исключена возможность их контактов с гражданами до начала судебного процесса.

В первый день в стенах нового Дворца расписались шесть пар молодоженов.