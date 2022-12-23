Тульским бойцам в военном госпитале Рязани передали подарки Фото: материалы пресс-служб

22 декабря участников специальной военной операции из Тульской области, находящхся в военном госпитале Рязани навестили представители правительства региона. Военнослужащим пожелали скорейшего выздоровления, а также передали им подарки, фрукты и теплые носки.

Кроме того, военнослужащим рассказали о социальной и медицинской реабилитации для участников спецоперации и мерах социальной поддержки, которые они могут получить.