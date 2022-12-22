Тульские каратисты привезли из Уфы четыре первых места с международных соревнований Фото: материалы пресс-служб

На татами собрались порядка 4000 спортсменов из 51 региона Российской Федерации, а также представители Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Египта, Индии и Африки.

В кумите на счету туляков четыре первых места - у Ольги Максаковой, Максима Клименко, Артема Башилова и Станислава Максакова. Также еще шесть тризовых наград в других дисциплинах.