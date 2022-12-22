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НовостиСпорт22 декабря 2022 14:38

Тульские каратисты привезли из Уфы четыре первых места с международных соревнований

В городе-миллионнике состоялись XVIII Международный Форум Боевых Искусств и Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ
Игорь КОПЫТОВ
Тульские каратисты привезли из Уфы четыре первых места с международных соревнований

Тульские каратисты привезли из Уфы четыре первых места с международных соревнований

Фото: материалы пресс-служб

На татами собрались порядка 4000 спортсменов из 51 региона Российской Федерации, а также представители Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Египта, Индии и Африки.

В кумите на счету туляков четыре первых места - у Ольги Максаковой, Максима Клименко, Артема Башилова и Станислава Максакова. Также еще шесть тризовых наград в других дисциплинах.