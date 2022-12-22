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НовостиЗвезды22 декабря 2022 14:00

Полмиллиона рублей выделены на завершение строительства объектов в Ясной Поляне под Тулой

Деньги придут из федеральной казны
Игорь КОПЫТОВ
Полмиллиона рублей выделены на завершение строительства объектов в Ясной Поляне под Тулой

Полмиллиона рублей выделены на завершение строительства объектов в Ясной Поляне под Тулой

Фото: материалы пресс-служб

Средства выделены публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на завершение возведения фестивального центра, фондохранилища и реставрационных мастерских на территории административно-хозяйственного комплекса музея.

Также будет закончено строительство центра приема и обслуживания посетителей напротив входа на территорию яснополянской усадьбы. Общая площадь строений составит 102 тысячи кв.м.