Полмиллиона рублей выделены на завершение строительства объектов в Ясной Поляне под Тулой Фото: материалы пресс-служб

Средства выделены публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на завершение возведения фестивального центра, фондохранилища и реставрационных мастерских на территории административно-хозяйственного комплекса музея.

Также будет закончено строительство центра приема и обслуживания посетителей напротив входа на территорию яснополянской усадьбы. Общая площадь строений составит 102 тысячи кв.м.