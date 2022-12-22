В новогодние праздники часть автобусов в Новомосковске изменит свое расписание Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 по 8 января часть маршрутов будут ходить по новому графику.

Так, № 2 «Вокзал – п. Шамотный» - с 10.00 до 19.00 с интервалом движения 30 минут. № 12 «п. Гипсовый комбинат - Залесный мкр.» - с 7.25 до 20.00 с интервалом в 12 минут. № 24 «Залесный мкр. – п. Химиков» - раз в час с 6.20 до 20.30, № 26 «Залесный мкр. – Кладбище» - с 10.10 до 19.00 раз в 25 минут. № 29 «ул. Молодежная – Авторемзавод» с 6.20 до 19.00 будет ходить раз в 20 минут, а с 19.00 до 21.15 - раз в полчаса.